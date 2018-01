Glückwunsch-Luftballon fliegt von Italien bis ins Mühlviertel

Der Luftballon legte 444 Kilometer über die Alpen zurück. (Symbolbild) - © Bilderbox

Was für ein Flug über die Alpen: Ein Brief mit Weihnachtsglückwünschen eines Mädchens aus der norditalienischen Ortschaft Dongo ist nun im 444 Kilometer entfernten Peilstein im Mühlviertel in Oberösterreich gelandet. Dort wurde er von einem Mann bei einer Wanderung auf einer Wiese gefunden.