Gnigl: 25-Jähriger würgt Ex-Freundin, attackiert Polizisten

Gegen 4 Uhr rief die Rumänin die Polizei. In den Nachstunden geriet dir Frau mit ihrem 25-jährigen Ex-Freund in Streit. Der ebenfalls aus Rumänien stammende Mann soll die 24-Jährige gewürgt haben.

Beziehungsstreit: Mann attackiert Polizisten

Auch gegenüber den eintreffenden Polizisten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv. Er attackierte einen Polizisten und verletzte ihn dabei unbestimmten Grades am Bein. Die Beamten nahmen den Mann unter heftiger Gegenwehr fest und brachten ihn in das Polizeianhaltezentrum Salzburg. Der Rumäne wird wegen mehrerer Delikte angezeigt, berichtet die Polizei am Donnerstag.