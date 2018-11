Gold wird wieder verstärkt nachgefragt

Die große Rallye an den Börsen ist vorbei - © APA (AFP)

Nachdem ein Börsenboom und der starke Dollar das Gold eine Zeit lang in den Schatten gestellt haben, decken sich Anleger jetzt wieder vermehrt mit dem Edelmetall ein. Die Attraktivität von Gold als Krisenwährung momentan wieder, berichtete das ORF-Radio Ö1 am Sonntag. Grund für den erstarkenden Investmenthunger bei Gold ist, dass die große Rallye an den Börsen vorbei ist.