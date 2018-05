Golden State Warriors nach Sieg in Houston im NBA-Finale

Stephen Curry mit seinen Mannen auf dem Weg ins Finale - © APA (AFP/GETTY)

Das Finale der National Basketball Association (NBA) lautet zum vierten Mal in Folge Golden State Warriors gegen Cleveland Cavaliers. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Montagabend (Ortszeit) einen 101:92-(43:54)-Sieg bei den Houston Rockets und gewann damit die “best of seven”-Serie 4:3. Warriors-Topscorer waren die Superstars Kevin Durant (34 Punkte) und Stephen Curry (27).