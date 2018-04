“Goldene Feuerwehrjugend” in Köstendorf

Es galt in verschiedenen Disziplinen das vorher intensiv gelernte Wissen dem anwesenden Bewerterteam um Hauptbewerter OVI Peter Ellenhuber (FF Henndorf) unter Beweis zu stellen. Neben dem Absichern von Unfallstellen, dem richtigen Aufbau einer Saugleitung, dem Aufbau eines Löschangriffs und weiteren praktischen Stationen wurde auch die richtige Versorgung verunfallter Personen, sowie das Erste Hilfe Wissen geprüft.

Unter den wachsamen Augen der anwesenden Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommandanten, OBR Johannes Neuhofer und BR Simon Leitner, gelang es allen Jugendlichen die gestellten Aufgaben innerhalb der erlaubten Zeit und Fehlerpunkte zu absolvieren. Und so konnten am Ende alle 12 angehenden Jungflorianis (davon 3 Mädels!) ihr begehrtes goldenes Leistungsabzeichen in Empfang nehmen.

Lobende Worte seitens der anwesenden Ortsfeuerwehrkommandanten aus Schleedorf und Köstendorf, OBI Stefan Wesenauer und OBI Bernhard Wieder, sowie des Bürgermeisters der Gemeinde Köstendorf – Wolfgang Wagner, ließ „den smile“ in den Gesichtern einer stolzen Truppe noch größer werden.

Auch die verantwortlichen Jugendbetreuer beider Gemeinden sind sehr stolz auf ihre Schützlinge, welche mit 15 Jahren demnächst in die Aktivmannschaft überstellt werden.

Ein herzliches Dankeschön ergeht an die Bewerter des Leistungsabzeichens, welche den Weg an einem herrlichen Samstagnachmittag und in ihrer Freizeit nach Köstendorf gefunden haben.

Empfänger des Feuerwehrjugendleistungsabzeichens Gold:

Schleedorf:

Caroline Klampfer

Simon Gstöttner

Patrick Mangelberger

Stefan Neumayer

Gerald Rieder

Bernhard Schleicher

Köstendorf:

Simone Blechinger

Andreas Ebner

Magdalena Eder

Lukas Klampfer

Christian Plainer

Christoph Rieder

Feuerwehr – Jugendbetreuer:

Schleedorf: Wallner Felix, Stiegler Harald, Reindl Stefan, Leymüller Michael, Zöhner Gernot

Köstendorf: Christian Becker, Patrick Prokosch, Daniel Bann

Das Bewerterteam um Oberverwaltungsinspektor Peter Ellenhuber:

Matthias Pabinger – FF Lamprechtshausen

Marco Schwaiger – FF Anthering

Daniel Ellenhuber – FF Henndorf

Georg Rieger – FF St.Gilgen / Abersee

Simon Leitner jun. – FF Henndorf