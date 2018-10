Goldenes Herbstwetter am Mittwoch vorerst zu Ende

Am Alpenhauptkamm stauen sich am Montag die Wolken und generell gibt es in südlichen Beckenlagen einiges an Nebel und Hochnebel. Überall sonst ist es sonnig. Allerdings ziehen über die Osthälfte auch ein paar hohe Schleierwolken, die den Sonnenschein etwas dämpfen können. Am Nachmittag tauchen im Süden und Südosten dann auch dichte Wolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten teils lebhaft, in Föhnstrichen der Alpennordseite mitunter stark aus Südost bis Südwest. Die Frühtemperaturen betragen zwei bis 13 Grad, die Tageshöchstwerte 16 bis 25 Grad.

Am Dienstag gibt es vor allem im Süden und inneralpin zunächst ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder. Tagsüber scheint dann wieder verbreitet die Sonne und es zeigen sich meist nur ein paar hohe Schleierwolken am Himmel. Der Wind weht schwach, im Osten auch mäßig aus Ost bis Südost. Nach vier bis zwölf Grad zu Tagesbeginn, werden am Nachmittag 17 bis 24 Grad erwartet.

Schwacher Störungseinfluss von Norden sorgt am Mittwoch allgemein für mehr Wolken. Während in der Früh in den Landesteilen nördlich der Donau bereits ein paar dichtere Wolken den Himmel zieren, scheint überall sonst zunächst noch häufig die Sonne. Lediglich dünne hohe Wolkenfetzen oder ein paar Frühnebel stören ein wenig. Zäher sind die Nebel nur in Becken und Tälern südlich des Alpenhauptkammes. Im Tagesverlauf ziehen schließlich von Norden generell ein paar dichtere Wolken durch. Ein paar Regentropfen fallen mitunter im Bereich der Alpen. Der Wind weht nur schwach bis mäßig. In der Früh hat es fünf bis zwölf Grad, tagsüber 15 bis 21 Grad.

Unter dem Einfluss eines schwachen Tiefdrucksystems scheint am Donnerstag die Sonne nicht mehr ungestört. Neben Sonnenschein machen sich bis zum Abend fast überall auch ein paar dichtere Wolken bemerkbar. Diese bringen vor allem im Bereich des Alpenhauptkammes etwas Regen. Dazu weht nur schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen umspannen sechs bis 13 Grad. Bis zum Nachmittag werden 16 bis 23 Grad erreicht.

Am Freitag scheint in der Osthälfte verbreitet die Sonne, mitunter auch ungestört. Die Wahrscheinlichkeit für Frühnebel ist gering. Weiter im Westen gibt es hingegen auch ein paar dichtere Wolken oder regionale zähe Nebelfelder, vor allem im Rheintal und am Bodensee. Von ein paar Regentropfen abgesehen bleibt es aber trocken. Allgemein weht nur schwacher Wind aus nordwestlichen Richtungen. In der Früh prognostiziert die ZAMG fünf bis elf Grad, tagsüber 16 bis 22 Grad.

