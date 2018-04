Golf: Erster Sieg auf US-PGA-Tour für Japaner Kodaira

In der Weltrangliste machte Kodaira damit weiter Boden gut und ist nun schon 27. Bernd Wiesberger verlor in seiner spielfreien Woche zwei Plätze und ist 57. Matthias Schwab verbessert sich hingegen weiterhin kontinuierlich, machte mit Platz 28 bei den Open de Espana in Madrid wieder 23 Plätze gut und ist derzeit die Nummer 363 der Golf-Welt.

Dank des guten Resultats in Spanien schaffte es Schwab auch direkt auf die Startliste der Trophee Hassan II diese Woche in Marokko. Das Turnier in Rabat ist mit 2,5 Mio. Euro dotiert. Wiesberger schlägt erst kommende Woche bei den China Open wieder auf der European Tour ab.

(APA)