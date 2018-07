Golfer Schwab greift bei European Open nach Spitzenplatz

Matthias Schwab geht als Dritter in die Schlussrunde - © APA (EXPA)

Matthias Schwab kämpft beim Porsche European Open (2 Mio. Euro) nicht nur um sein bisher bestes Ergebnis als Profigolfer, sondern sogar um den Sieg. Nach Runden mit 68 und 67 Schlägen spielte der Österreicher am Samstag in Winsen nahe Hamburg mit einer 70 zwar seine bisher schwächste Runde, geht bei 11 unter Par aber als 3. mit nur einem Schlag Rückstand auf ein Führungs-Duo in den Schlusstag