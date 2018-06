Golfer Schwab nach zwei Tagen 4. in Atzenbrugg – Finne führt

Geteilter Vierter nach dem zweiten starken Tag in Folge - © APA (EXPA/Gruber)

Golf-Jungprofi Matthias Schwab wird beim Shot Clock Masters in Atzenbrugg den hohen Erwartungen gerecht. Der Österreicher blieb beim großen Heim-Turnier in Atzenbrugg auch am zweiten Tag nahezu fehlerlos und ist nach Runden von 69 und 68 Schlägen zur Halbzeit mit 7 unter Par geteilter Vierter. Alleiniger Führender ist der Finne Miko Korhonen mit 9 unter Par.