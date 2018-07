Google Street View: Acht Jahre Verspätung in Österreich

In den USA startete Google Street View bereits im Jahr 2007. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Google Street View ist mit jahrelanger Verspätung in Österreich gestartet. Die ersten Aufnahmen in Wien wurden bereits 2010 gemacht, weil diese Datenschutzrichtlinien widersprachen, gab es eine Zwangspause. Google Street View startete 2007 in den USA. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums gab es in Österreich 2017 einen Neustart. Nun wurde der “weiße Fleck” geschlossen.