Grabner mit Tor beim Sieg der Rangers über Buffalo

Paul Carey brachte die Rangers am Neujahrstag im Baseballstadion der New York Mets in der fünften Minute mit 1:0 in Führung, der Villacher Grabner erhöhte in der 9. auf 2:0. Die Gastgeber verschliefen dann jeweils den Auftakt der kommenden zwei Drittel, mit einem Treffer durch Sam Reinhart (21.) und Rasmus Ristolainen (41.) in der jeweils ersten Minute stellten die Buffalo Sabres auf 2:2, womit die Partie in die Verlängerung ging. Dort war J.T. Miller in der dritten Minute erfolgreich.

NHL-Ergebnis vom Sonntag: New York Rangers (ein Tor Grabner) – Buffalo Sabres 3:2

(APA)