Die Devils verpassten die Chance auf den Ausgleich in der Serie - © APA (AFP/Getty)

Sowohl die Philadelphia Flyers als auch die New Jersey Devils sind am Mittwochabend (Ortszeit)in ihren “best-of-seven”-Serien in der NHL auf 1:3 zurückgefallen. Michael Raffl stand bei der 0:5-Heimniederlage der Flyers gegen die Pittsburgh Penguins 12:24 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Schuss aufs Tor. Michael Grabner war beim 1:3 der Devils gegen Tampa Bay Lightning abermals nur Zuschauer.