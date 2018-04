Erneut kein Erfolg für den Österreicher - © APA (Getty)

Michael Grabner und die New Jersey Devils haben auch Spiel zwei der Play-off-Serie gegen Tampa Bay Lightning verloren. Die Devils mussten sich am Samstag in Florida mit 3:5 geschlagen geben und kehren mit einem 0:2-Rückstand in der “best of seven”-Serie heim. Spiel drei und vier finden am Montag und Mittwoch in Newark statt.