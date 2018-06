Grasser-Befragung steht bevor – Meischberger schweigsam

Grasser und Meischberger mit Anwälten im Gerichtssaal - © APA

Am 40. Tag des Korruptionsprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wurde der Zweitangeklagte Walter Meischberger von Privatbeteiligtenvertretern und Staatsanwälten befragt, zeigte sich aber wenig auskunftsfreudig. Am Ende des Verhandlungstages kündigte Richterin Marion Hohenecker an, dass die Befragung Grassers am kommenden Dienstag beginnen soll.