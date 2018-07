Grasser-Prozess: Mittwoch letzter Prozesstag vor Sommerpause

Der Grasser-Prozess steht vor der Sommerpause. - © APA/GEORG HOCHMUTH/APA-POOL

Am morgigen Mittwoch findet der 47. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere Angeklagte statt. Dann geht der Prozess in eine längere Sommerpause. Der nächste Verhandlungstag ist dann erst wieder am 18. September angesetzt.