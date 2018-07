Grasser-Prozess – Sommerpause wird kurz unterbrochen

Grasser zeigte sich bisher betont höflich - © APA

Im Grasser-Prozess wird die Sommerpause am Mittwoch für einen Tag unterbrochen. Am Wort ist einmal mehr der Erstangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP). Er muss Richterin Marion Hohenecker Rede und Antwort stehen, was er bisher betont höflich und bestens vorbereitet getan hat.