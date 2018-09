Die bisher letzte Verhandlung fand am 1. August statt, nun wird der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP), Walter Meischberger, Peter Hochegger und andere am Dienstag fortgesetzt. Am 48. Verhandlungstag wird Richterin Marion Hohenecker den Hauptangeklagten Grasser im Wiener Straflandesgericht weiter einvernehmen.

Nach Grassers Einvernahme ist noch die Befragung des ehemaligen Anwalts von Meischberger, Gerald Toifl, ausständig. Ihm wird von der Anklage Beweismittelfälschung vorgeworfen, die er begangen haben soll, um die Spuren des Geldes aus der Buwog-Millionenprovision zu Grasser zu vertuschen, was von Toifl zurückgewiesen wird. Auch der mitangeklagte Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki muss noch einvernommen werden. Auch er weist die Anklagevorwürfe zurück.