Gratis im Vier-Sterne-Hotel: Zwei Betrügerinnen im Pinzgau gefasst

Quasi im letzten Moment hat die Polizei am Dienstag in Königsleiten (Pinzgau) zwei Einmietbetrügerinnen gestellt. Die 61-jährige Ungarin und ihre 33-jährige Tochter hatten sich am 3. August in einem Vier-Sterne-Hotel im Dorf einquartiert und wollten eine Woche lang bleiben. Da beide aber auch nach Tagen weder einen Reisepass vorlegen noch die Rechnung begleichen wollten, wurde der Chef stutzig.