Gratis WLAN für Salzburger Gemeinden

Tamsweg hat bereits öffentliches WLAN im Ortszentrum. - © LMZ/Otto Wieser

Die Internet-Infrastruktur hinkt in den ländlichen Gebieten in Salzburg teils hinterher. Mit kostenlosen WLAN-Zugängen an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden will das Land Salzburg nun gegensteuern. Die EU fördert entsprechende Maßnahmen. Die Details.