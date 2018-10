Gratis-Zahnspange: Offene Behandlungsfälle werden übernommen

Die Weiterbehandlung aller offenen “Gratis-Zahnspange”-Fälle ist sichergestellt. Die in der Stadt Salzburg beheimatete “Smile Clinic” übernimmt ab sofort die Fortsetzung der noch offenen rund 300 Behandlungen, heißt es in einer Aussendung der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) am Mittwoch.