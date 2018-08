Der Kater verendete zwei Tage nach dem er von einer Spaziergängerin im Wald aufgefunden wurde. - © Bilderbox

Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei ist am Samstag bekannt geworden. In einem Waldstück in Anthering (Flachgau) hat eine Spaziergängerin eine schwer verletzte und abgemagerte Katze angeleint aufgefunden. Das Tier überlebte nicht.