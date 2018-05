Greenpeace-Check: Noch immer landet zu viel Brot im Müll

Rund 60.000 Tonnen an Backwaren landen jährlich im Müll - © APA (dpa/Symbolbild)

Jährlich landen in Österreich rund 60.000 Tonnen an Backwaren im Müll. Die Supermärkte Interspar, Spar und MPreis setzen aktuell die besten Maßnahmen, um Brotabfälle zu vermeiden, teilte die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Freitag mit. “Brot ist kostbar und wird aufwendig produziert”, betonte Greenpeace-Konsumentensprecherin Nunu Kaller.