Greenpeace-Check – Noch immer landet zu viel Brot im Müll

Noch immer landet zu viel Brot im Müll. - © Bilderbox

Jährlich landen in Österreich rund 60.000 Tonnen an Backwaren im Müll. Die Supermärkte Interspar, Spar und MPreis setzen aktuell die besten Maßnahmen, um Brotabfälle zu vermeiden, teilte die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Freitag mit. Sieger bei der Auswahl an Mischbrot in Bio-Qualität ist Merkur, den zweiten Platz teilen sich Billa und MPreis.