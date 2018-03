Greenpeace ortet weiter Käfigeier in verarbeiteten Produkten

Herkunft der Eier abseits des Einzelhandels oft fragwürdig - © APA (dpa)

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes hat Greenpeace Lebensmittel mit Ei unter die Lupe genommen. Während in den Supermarktregalen frische Eier aus Käfighaltung keinen Platz mehr haben, sind Käfigeier in eihaltigen Fertigprodukten nach wie vor zu finden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.