Greenpeace will Umweltsünder von Fördermitteln ausschließen

Greenpeace fordert die Streichung der EU-Agrarförderung für Umweltverschmutzer durch Massentierhaltungsbetriebe. In Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Polen hätten Untersuchungen gezeigt, dass 1.209 Tierhaltungsbetriebe mit einem hohen Ausstoß an schädlichem Ammoniak insgesamt 104 Mio. Euro an EU-Steuergeldern erhalten hätten.