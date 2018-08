Grenzschutzübung in Spielfeld kostete 292.000 Euro

Kunasek und Kickl besuchten die Polizei-Übung - © APA

Die Polizei-Übung am Grenzübergang Spielfeld Ende Juni hat insgesamt 291.862 Euro gekostet. Das geht aus einer vom Innenministerium bestätigten Aufstellung hervor, welche der APA vorliegt. Den Großteil der Kosten machte dabei das Personal mit 137.391 Euro aus. An Reisekosten fielen 88.709 Euro an. Der Sachaufwand für die Übung betrug 65.762 Euro.