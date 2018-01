“Grenzwertige Bedingungen”: Verirrte Snowboarder in Bad Gastein gerettet

Die Bergretter wurden mit dem Polizeihubschrauber auf den Berg geflogen. - © Bergrettung Bad Gastein/Gerhard Kremser

In einem schwierigen Rettungseinsatz mussten am Samstagnachmittag zwei Snowboarder aus dem Gasteiner Höhkar (Pongau) gerettet werden. Die Bergrettung Bad Gastein spricht in einer Aussendung von einem Einsatz unter „grenzwertigen Bedingungen“.