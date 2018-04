Griechenland erhält 180 Millionen Euro für Flüchtlinge

Zuvor hatte sich der EU-Kommissar für Krisenschutz, Christos Stylianides, mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen getroffen. “Wir werden weiterhin entschlossen dafür eintreten, den Flüchtlingen in Griechenland ein sicheres, normales und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihre Integration in die lokale Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern”, sagte Stylianides.

Bisher wurden nach Angaben der EU-Kommission mehr als 23.000 Unterbringungsplätze im städtischen Raum geschaffen. Bis Ende des Jahres sollen es 27.000 werden. Das Programm mit der Bezeichnung ESTIA (Emergency Support to Integration and Accomodation) wurde 2017 in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ins Leben gerufen.

Unter außergewöhnlichen Umständen wie dem gestiegenen Flüchtlingszustrom nach Europa kann die EU-Kommission seit März 2016 Soforthilfe auch innerhalb der EU leisten. Bisher habe Griechenland 605,3 Millionen Euro erhalten. Insgesamt habe das Land zur Bewältigung der Migrationsströme und dem Schutz der Außengrenzen über verschiedene Instrumente 1,5 Milliarden Euro von der EU-Kommission bekommen.

Indes berichtete am Montag die staatliche griechische Nachrichtenagentur ANA MPA unter Berufung auf das Athener Migrationsministerium, dass im März insgesamt 1.968 Migranten aus der Türkei nach Griechenland übergesetzt haben – um 561 Menschen mehr als noch im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum März 2016 erscheinen die Zahlen jedoch gering: Damals kamen insgesamt 8.604 Menschen auf diesem Weg nach Europa.

Mitte März hatten die EU und die Türkei einen Flüchtlingspakt unterzeichnet. Seitdem sind die Ankünfte deutlich zurückgegangen. Die leicht erhöhte Zahl von Migranten, die im März 2018 übersetzten, führte ein Offizier der Küstenwache auf das ruhige Wetter zurück, das zurzeit in der Ägäis herrscht.

Der EU-Türkei-Flüchtlingspakt sieht vor, dass alle Flüchtlinge, die auf den Inseln der Ostägäis ankommen, von dort zurück in die Türkei gebracht werden müssen, wenn sie in Griechenland kein Asyl bekommen. Das Asylverfahren läuft aber wegen Personalmangels sehr langsam.

Die Aufnahme- und Registrierlager auf den griechischen Inseln sind weiterhin überfüllt. Im größten Lager von Moria auf der Insel Lesbos, das für rund 3.000 Menschen ausgelegt ist, harren nach Angaben des Ministeriums derzeit rund 5.700 Menschen aus.

(APA/dpa)