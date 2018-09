Griechische Regierung will Flüchtlinge zum Festland bringen

Laut Vitsas sei die Lage in den Hotspots "grenzwertig" - © APA (AFP)

Um die völlig überfüllten Lager auf den Ostägäisinseln zu entlasten, will die griechische Regierung 6.000 Flüchtlinge aufs Festland bringen. Dies teilte Migrationsminister Dimitris Vitsas am Sonntag in einem Interview mit der staatlichen griechischen Nachrichtenagentur ANA-MPA mit. Die Lage in den sogenannten Hotspots sei “grenzwertig”, sagte der Minister.