Griechische Soldaten nach türkischer Haft wieder zuhause

Die beiden landeten am Mittwochfrüh am Flughafen von Thessaloniki - © APA (AFP)

Nach mehr als fünf Monaten in türkischer Haft sind zwei griechische Soldaten wieder in ihrer Heimat angekommen. Die beiden landeten am Mittwochfrüh am Flughafen von Thessaloniki, nachdem ein Gericht am Vortag ihre Freilassung angeordnet hatte, berichtete ein Reporter.