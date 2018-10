Grillitsch fehlt Hoffenheim zumindest im Cup gegen Leipzig

Florian Grillitsch zog sich eine Knöchelverletzung zu - © APA (AFP)

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch fehlt dem deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim zumindest am Mittwoch im Cup bei RB Leipzig. Der Mittelfeldspieler fällt mit einer Knöchelverletzung, die er sich am Samstag beim 4:0-Ligasieg gegen den VfB Stuttgart zugezogen hatte, aus, gab ein Clubsprecher am Sonntag bekannt. Eine genaue Diagnose soll es nach einer MRT-Untersuchung am Montag geben.