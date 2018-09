Grillitsch-Tor bei Hoffenheims Champions-League-Premiere

Kein Sieger zwischen Schachtar Donezk und Hoffenheim - © APA (AFP)

Florian Grillitsch hat am Mittwoch bei seinem ersten Auftritt in der Fußball-Champions-League ein Tor erzielt. Der ÖFB-Teamspieler traf beim 2:2 des deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim in Charkiw gegen Schachtar Donezk zur frühen Führung. Auch Landsmann Stefan Posch spielte durch. Maximilian Wöber saß beim 3:0-Heimerfolg von Ajax Amsterdam gegen AEK Athen auf der Ersatzbank.