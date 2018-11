Grödig 1914: “Russenlager” mit Ablaufdatum

In Neu-Anif (Flachgau) südlich der heutigen Tauernautobahn graste noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts lediglich das Vieh der Niederalmer Bauern. Jetzt prägen Einfamilienhäuser das Landschaftsbild.

Friedhof für Kriegsgefangene

Nur am Rand des bewaldeten Goiser Hügels deuten Grabsteine mit kyrillischen Schriftzeichen auf eine traurige Vergangenheit hin: Neben 156 Italienern, 34 Jugoslawen, 21 Deutschen und 26 Österreichern ruhen hier 1.851 Russen in Flachgauer Erde. Zwei Weltkriege haben sie nach Salzburg verschlagen, die meisten der Erste. Denn der heutige „Russenfriedhof“ ist Folge des einst größten Kriegsgefangenenlagers auf Salzburger Boden.

Das “Russenlager” wurde bald größer, als die Stadt Salzburg. Foto: Salzburger Landesarchiv ©

40.000 leben im “Russenlager”

Ende 1914 begannen die Arbeiten auf einem Gelände von fast 600.000 Quadratmetern. Bis zu 45.000 Menschen sollten dort in 290 Holzbaracken leben. Mit 40.000 Einwohnern wurde der Höchststand erreicht – um 4.000 mehr, als die Landeshauptstadt Salzburg in der Zählung von 1910 aufwies. 2.000 österreichisch-ungarische Wachsoldaten hielten russische Armeeangehörige hinter zweieinhalb Meter hohem Stacheldrahtzaun gefangen.

Kriegsgefangene sollten Arbeitskräfte ersetzen

Galt es anfangs durch Kriegsgefangenschaft dem Feind möglichst viele Soldaten zu entziehen, so sorgte der ungeplant immer länger werdende Krieg für Arbeitskräftemangel. Frauen rückten in Rüstungsbetriebe nach und viele Kriegsgefangene sollten den Arbeitskräftemangel ausgleichen. Im damaligen Kronland Salzburg wurden sie, weil große Rüstungsbetriebe fehlten, vornehmlich in der Landwirtschaft und im Straßenbau eingesetzt. Die sogenannte “Russenstraße” in Thalgau erinnert heute noch daran.

Flüchtlingsfamilien vor einer Lagerbaracke. Foto: Salzburger Landesarchiv

Multikulti am Fuß des Untersbergs

In die so frei gewordenen Baracken zogen Kriegsflüchtlinge aus dem Osten des k.u.k.-Reiches ein, viele aus dem Kronland Galizien im heutigen Polen. Die “Stadt” vor den Toren Salzburgs verfügte über eine Theaterbaracke, eine Bibliothek mit Lesehalle und eine eigene Feuerwehr. Sie konnte allerdings 1916 einen Großbrand im Lager nicht verhindern, ebenso blieben trotz frischem Untersbergwasser und Kanalisation Krankheiten wie Blattern, Ruhr, Cholera und Typhus nicht aus. Für die Lagerkinder bestand eine russische, eine ukrainische und eine jüdische Schule. Das religiöse Leben fand in einer katholischen, einer evangelischen und einer orthodoxen Kirche sowie in einem jüdischen Tempel und einem muslimischen Gebetsraum statt. Doch trotz aller Bemühungen wurde das Leben in der Retortenstadt von Kriegsjahr zu Kriegsjahr immer schwieriger.

Flucht nach Salzburg erleben

Die aktuelle Wander-Ausstellung “Aus Galizien nach Salzburg. Kriegsflüchtlinge aus polnischen Gebieten im Ersten Weltkrieg” zeigt auf zwölf Tafeln Fotos, Zeitungsausschnitte und Dokumente aus der Zeit von 1916 bis Frühjahr 1918. Neben den Lebensbedingungen im Lager werden auch die Ausgangslage in der Heimat, dem damaligen Kronland Galizien, und die Zustände nach der Rückkehr dorthin veranschaulicht. Die vom Salzburger Landesarchiv gemeinsam mit der polnischen Botschaft in Wien gestaltete Ausstellung ist bis 23. November im Grödiger Gemeindeamt zu sehen, ab 3. Dezember im Foyer des Landesarchivs ergänzt um hauseigene Originalexponate in der Michael-Pacher-Straße 40 in Salzburg.