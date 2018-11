Grödiger Metzgerei tätigt Millioneninvestition

Allerlei Fleischprodukte werden in der Metzgerei angeboten. - © Fuchserei/vogl-perspektive.at

Einen großen Umbau hat die Hofmetzgerei Fuchs in Grödig (Flachgau) in den vergangenen beiden Jahren vorangetrieben. Insgesamt 1,4 Millionen Euro nahm der Betrieb dafür in die Hand, um kürzere Arbeitswege und eine größere Produktionskapazität zu schaffen. Die Herausforderung bestand darin, den Umbau während laufenden Betriebs durchzuführen. Nachdem großen Umbau firmiert das Unternehmen unter der neuen Dachmarke „Fuchserei.“