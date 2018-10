Großangelegte Waldbrandübung in Henndorf

Bereits am Vormittag fand in der Nähe des Feuerwehrhauses in Henndorf eine Flughelferschulung statt, wie die Feuerwehr Henndorf auf ihrer Homepage mitteilte. Gegen 13 Uhr startete schließlich die Großübung mit knapp 400 Beteiligten. Angenommen wurde ein Waldbrand in steilem Gelände.

Das Übungsszenario in Henndorf:

Im Übungsszenario meldete ein Spaziergänger einen Waldbrand im Bereich der Großen Plaike in Henndorf. Ein Hubschrauber-Team erkundete daraufhin die Lage.

Während sich die Flughelfer auf einen Löscheinsatz aus der Luft vorbereiteten, stellten weitere Feuerwehrkräfte eine sieben Kilometer lange Wasserversorgung über den Forstweg her. Bergrettung und Rotes Kreuz waren parallel dazu noch bei einem Personenabsturz gefordert. Knapp vier Stunden dauerte die Großübung in Henndorf an.