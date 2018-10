Großarler Rauchfangkehrer holt Sieg in Bundesbewerb nach Salzburg

Beim Bundeslehrlingswettbewerb in Linz stellten die 13 besten Lehrlinge Österreichs ihr Wissen und Können sowohl in der Praxis als auch in der Theorie unter Beweis. Der Wettbewerb deckte alle für den Rauchfangkehrer relevanten Bereiche ab: Gemessen wurde sich unter anderem bei einer Abgasmessung, einer Wartung von Gas- und Ölbrennern, einer Mängelerkennung, einem Fachgespräch, einem Kehrgang, einer Leckratenprüfung und bei einem schriftlichen Test.

Schartner ist Österreichs bester Jung-Rauchfangkehrer

Norbert Schartner jun. vom Lehrbetrieb Norbert Schartner gelang es schließlich, erstmals nach 28 Jahren wieder einen Bundessieg nach Salzburg zu holen. Der junge Pongauer hatte auch seine Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung bestanden. Hinter ihm platzierten sich Mirijam Hangler aus Oberösterreich und Josef Malcher aus der Steiermark.

Bundesinnungsmeister KommR Peter Engelbrechtsmüller zeigte sich stolz auf die heimischen Nachwuchsrauchfangkehrer. Das Niveau des heurigen Wettbewerbs sei über jenem der vergangenen Jahre gelegen. “Das ist auch ein toller Beweis für die gute Ausbildungsleistung unserer Mitgliedsbetriebe”, freute sich Salzburgs Landesinnungsmeister Kurt Pletschacher über den heimischen Sieg.