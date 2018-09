Großarler wird zum Braumeister in heimischer Garage

An einem gemütlichen Abend mit Freunden keimte bei dem Großarler die Idee auf, selbst ein Bier zu brauen. Anfang des Jahres setzte der umtriebige 46-Jährige – er ist sowohl Schneidermeister, inzwischen nebenberuflich als Haustechniker tätig und auch bei der Feuerwehr und als Imker aktiv – seine Idee in die Tat um. „Im Hofbräu Kaltenhausen in Hallein (Tennengau, Anm.) habe ich einen Kurs zum Biersommelier absolviert. Dort habe ich viel rund ums Brauen und die Bierkultur gelernt“, schildert Kühr. Danach begann das große Tüfteln an der Rezeptur des eigenen Gebräus. Die erste Bierprobe habe aber gleich eingeschlagen, erzählt er voller Euphorie, „da habe ich wirklich einen Glückstreffer gelandet. Am Rezept habe ich länger herumprobiert, aber der erste tatsächliche Versuch hat mich gleich überzeugt. Das ist heute mein Kellerbier.“

Ein Edelbier aus dem Großarltal

Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Konsum von 106 Litern oder 212 Krügel gilt Österreich im internationalen Vergleich nach Tschechien (145 Liter) als Biernation Nummer 2. Für den 46-Jährigen ist die Masse aber nicht entscheidend. Denn beim Großarltaler Bier handelt es sich laut Kühr um ein Edelbier. „Gegen den Durst ist es nichts“, sagt er schmunzelnd. Die Herstellung laufe dabei etwas anders ab, auch vom Geschmack her sei es kräftiger. „Es ist ein malziges Bier. Der erste Schluck ist noch nicht so intensiv, erst ab dem zweiten, dritten wird es vollmundig. Die verschiedenen Geschmäcker entfalten sich im Mund und man spürt auch ein leichtes Prickeln auf der Zunge. Es ist eher süßlich, weniger hopfig“, beschreibt der Biersommelier fachkundig.

So wird das Großarltaler Bier hergestellt

Rund fünf Wochen dauere es vom Herstellen des Suds bis zum Abfüllen in die Piccolo-Flaschen. „Ich mache alles in Handarbeit. Sowohl das Bier, als auch die Holzkisten und das Etikett werden in Eigenregie gefertigt“, erzählt er stolz. Die „Brauerei“ befindet sich in der heimischen Garage. Auch bei der Wahl seiner Zutaten setzt Kühr nach eigenen Angaben auf Regionalität. So komme die Hefe aus Oberösterreich, Hopfen und Malz zum Teil aus Österreich und aus Deutschland. Das Wasser ist direkt aus dem Großarltal. So wie auch der Honig für das Honigbier – diesen stellt der Hobby-Imker übrigens selbst her. Erhältlich ist das Bier inzwischen in einigen Lokalen und Hotels in der Umgebung, aber auch direkt bei Christian Kühr im Großarltal.