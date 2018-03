Großbrand auf Bauernhof im Flachgau: Stallgebäude abgebrannt

Das Stallgebäude brannte vollkommen ab - © APA (FF EUGENDORF)

Ein Großbrand hat in der Nacht auf Freitag auf einem Bauernhof in Seekirchen am Wallersee (Flachgau) großen Schaden angerichtet. Das Stallgebäude ist dabei vollkommen abgebrannt. Die Flammen erfassten auch das direkt angeschlossene Wohnhaus, bei dem der Dachstuhl zerstört wurde. Das Haus dürfte vorerst nicht bewohnbar sein, sagte der Seekirchner Feuerwehrkommandant Herbert Költringer zur APA.