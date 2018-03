Großbrand auf Bauernhof in Seekirchen: Löscharbeiten dauern an

Das Stallgebäude brannte komplett nieder. - © FMT-Pictures/MW

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Seekirchen (Flachgau) beim Hirsenbauern ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Stallgebäude und die Scheune über. Auch der Dachstuhl des Wohngebäudes stand in Vollbrand. Vier Feuerwehren waren bis in die frühen Morgenstunden hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.