Großbrand in Seekirchen: Kabelbrand verursachte Feuer beim “Hiaslbauer”

Ein Großbrand, der in der Nacht auf Freitag auf einem Bauernhof in Seekirchen am Wallersee (Flachgau) ausgebrochen ist, wurde durch einen Kabelbrand verursacht. Das Stallgebäude ist aufgrund des technischen Defekts vollkommen abgebrannt. Andere Brandursachen konnten von den Brandermittlern ausgeschlossen werden, berichtete die Polizei Salzburg.



Der Brand griff auch auf das Wohnhaus der Familie über. Die Bewohner konnten sich jedoch rechtzeitig retten. Die Familie begann noch die eingestellten Milchkühe ins Freie zu bringen.

Seekirchen: Bauernhof bei Brand zerstört, zwei Tiere tot Für ein Kalb und eine Kuh kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Durch den Großbrand wurde auch das angebaute Bauernhaus fast völlig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt waren 124 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenshöhe wird in den nächsten Tagen eruiert. Den Bericht zum Großbrand findet ihr hier. (APA)