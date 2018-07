Großbrand in Vöcklamarkt: 20 Feuerwehren im Einsatz

20 Feuerwehren mussten am Donnerstagvormittag zu einem Großbrand auf einem Bauernhof in Vöcklamarkt (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich ausrücken. Der Wirtschaftstrakt sowie zwei Wohngebäude wurden beschädigt. Vier Rinder verendeten. Der Einsatz läuft noch.

Gegen 10.30 Uhr wurden am Donnerstag die ersten Wehren zu dem Brand alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit rückten 20 Feuerwehren der Umgebung aus. Der Einsatz läuft derzeit noch (Stand: 15 Uhr). Das Feuer dürfte im Wirtschaftstrakt ausgebrochen sein, berichtet die Polizei Oberösterreich in einer ersten Meldung. Zwei Wohngebäude wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt. Allerdings verendeten vier Rinder, die restlichen 70 Tiere konnten laut Polizei aus dem Stall gebracht werden. SALZBURG24 wird weiter berichten. Großbrand in Vöcklamarkt Leserreporter Feedback