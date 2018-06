Großbrand zerstörte Mackintosh-Kunsthochschule in Glasgow

Selbst ein Großaufgebot von 120 Feuerwehrleuten konnte die Lage bis in die Vormittagsstunden am Samstag nicht unter Kontrolle bringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Verletzte gab es nicht, umliegende Häuser wurden aber vorsichtshalber evakuiert.

Das Hauptgebäude der Hochschule war Ende des 19. Jahrhunderts nach Plänen des schottischen Architekten Charles Rennie Mackintosh (1868 bis 1928) errichtet worden, einem wichtigen Vertreter des Jugendstils. Es gehört zu den bekanntesten Bauwerken Schottlands und zieht jährlich tausende Touristen an. Schon Ende Mai 2014 hatte es schweren Schaden ein Feuer gegeben, als ein defekter Projektor eine leicht entzündliche Kunstinstallation in Brand setzte und die Flammen rasch auf das gesamte Gebäude übergriffen. Beim Anblick des Infernos brachen Studenten und Lehrer damals in Tränen aus.

Auch dieses Mal breitete sich das Freitagabend gegen 23.00 Uhr ausgebrochene Feuer wieder rasant aus. “Die Einsatzkräfte arbeiten hart, um das ausgewachsene Feuer zu löschen, dass das Mackintosh-Gebäude der Glasgow School of Art erfasst hat”, teilte die Feuerwehr kurz nach Mitternacht auf Twitter mit.

“It’s devastating… heartbreaking”: People in Glasgow react to the devastating fire at the iconic School of Art

Devastating scenes as the Glasgow School of Art is ravaged by fire for the second time in five years

The “extensive” fire has affected all floors of the historic Mackintosh buildinghttps://t.co/kigNgqwcK4 pic.twitter.com/0vcuufwHdL

— The Telegraph (@Telegraph) 16. Juni 2018