Große Friedenslicht-Aktion im Pongau: Hier wird verteilt

In einer Segnungs- und Sendungsmesse am Samstagabend in St. Johann im Pongau wurde das Friedenslicht an die Jugendgruppen der Pongauer Feuerwehr übergeben, die es heute, am Heiligen Abend, in ihrer Heimatgemeinde weiter verteilen.

Die inzwischen zur Tradition gewordenen Friedenslichtaktion der Feuerwehrjugend ist der besinnliche Ausklang des Jahres für die insgesamt 200 Mitglieder der insgesamt 25 Jugendfeuerwehren des Bezirkes Pongau.

Das Friedenslicht kann heute in den folgenden Orten abgeholt werden:

Altenmarkt im Pongau: Die Verteilung erfolgt von 14:00 bis 17:00 Uhr am Marktplatz Altenmarkt.

Bischofshofen: Die Verteilung erfolgt von 08:00 bis 13:30 im Feuerwehrhaus Bischofshofen gegen eine Spende. Zudem wird in Gruppen von Haus zu Haus im Ortsgebiet gegangen.

Dorfgastein: Die Verteilung erfolgt zwischen 08:00 und 15:00 Uhr im Ortsgebiet und den Nebenortschaften durch die Feuerwehrjugend. Um 15:00 Uhr wird das Friedenslicht zur Kindermette gebracht.

Eben im Pongau: Das Friedenslicht kann am Kirchplatz von 09:30 bis 15:30 Uhr gegen eine Spende abgeholt werden.

Forstau: Die Verteilung erfolgt ab 11:00 Uhr an jeden Haushalt der Gemeinde.

Flachau: Die Verteilung erfolgt ab 15:00 Uhr vor der Kirche.

Großarl: Die Verteilung des Friedenslichtes erfolgt zu den folgenden Zeiten:

7:15 Uhr – 15:30 Uhr am Marktplatz

9:00 Uhr – 12:30 Uhr vor der Metzgerei Prommegger (Ortsteil Schied)

9:00 Uhr – 12:30 Uhr bei Ellmaugüterweg, Kreuzung zu Lammwirt (Ortsteil Ellmau)

9:00 Uhr – 12:30 Uhr am Parkplatz Neumayr (Ortsteil Bach)

anschließend “raken” mit den Bewohnern des Seniorenheims.

Hüttau: Die Verteilung erfolgt von 08:00 bis 13:00 Uhr durch die Feuerwehrjugend an jeden Haushalt.

Kleinarl: Das Friedenslicht wird um 07:00 Uhr an die Pfarrgemeinde übergeben und steht in der Kirche bereit.

Pfarrwerfen: Die Verteilung erfolgt von 09:00 bis 12:00 Uhr durch die Feuerwehrjugend an jeden Haushalt.

Radstadt: Die Verteilung erfolgt von 06:30 bis 17:00 Uhr im Feuerwehrhaus, ab 17:00 Uhr ist das Friedenslicht vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt; kostenlose Verpflegung im Feuerwehrhaus.

St. Veit im Pongau: Die Verteilung erfolgt ab 08:00 Uhr durch die Feuerwehrjugend.

Wagrain: Übergabe des Friedenslichts in der Pfarrkirche Wagrain um ca. 08:30 Uhr. Anschließend wird das Friedensllicht in der Zeugstätte Wagrein bis ca. 13:00 Uhr zur Abholung bereit stehen.

Werfenweng: Die Verteilung erfolgt um 17:00 Uhr nach der Kinderkrippenfeier in der Pfarrkirche Werfenweng.