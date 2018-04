Große Suchaktion in Saalbach: 69-Jähriger verletzt aufgefunden

Zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Pinzgau und dem Pongau waren in die Suche involviert. - © WR Salzburg

Mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften wurde in Saalbach (Pinzgau) seit Freitagabend nach einem abgängigen 69-Jährigen gesucht. Am Samstagvormittag konnte er verletzt und unterkühlt in einem Wald aufgefunden werden.