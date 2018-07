Großeinsatz vor Parlament – Syrer drohte mit Suizid

Der Syrer möchte "nach Hause" - © APA

Ein 26 Jahre alter Syrer, der am Montag auf einen Glascontainer vor dem Parlament in Wien geklettert ist und gedroht hat hinunter zu springen, ist nach gut drei Stunden freiwillig vom Dach gestiegen. Er wollte mit der Aktion ein Heimreisezertifikat erlangen. Zwei Freundinnen nahmen den jungen Mann in ihre Arme. Unmittelbar danach zog sich die Polizei zurück und begann, die Ringsperre aufzuheben.