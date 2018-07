Großeltern und Enkel bei Pkw-Unfall in Tenneck verletzt

Aus noch unbekannter Ursache geriet der 70-jährige Deutsche am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der B159 nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr eine Baumwurzel und krachte gegen eine Böschung. In Folge überschlug sich das Auto. Das berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung.

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Tenneck

Das Ehepaar sowie deren Enkelsöhne wurden bei dem Unfall verletzt. Alle vier mussten mit dem Rettungsauto bzw. per Helikopter in das Krankenhaus Schwarzach gebracht werden.