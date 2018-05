Großer Felssturz im Göllmassiv

Die Felsmassen haben sich in zwei Stränge geteilt und sind dann rund 400 Meter tiefer liegen geblieben. “Für den Wanderweg zum Stahlhaus besteht keine Gefahr”, gibt Landesgeologe Gerald Valentin am Montag nach einer Besichtigung Entwarnung. “Es handelt sich um ein Ereignis in einer Größenordnung, wie es bei uns in Salzburg nur etwa alle zehn Jahre vorkommt.”

Felssturz am Göll: Schneemassen als Ursache

Valentin kennt auch die Ursache: Es gab heuer in den nördlichen Kalkalpen extrem viel Schnee. Aufgrund einer langen Phase mit warmen Temperaturen nach Ostern und der Schneeschmelze hat sich im Gestein sehr viel Wasser angesammelt. Der Druck des Wassers war dann auch Schuld daran, dass das Gestein ausgebrochen ist.