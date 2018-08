Großer Heustadel im Waldviertel ausgebrannt

17 Rinder wurden aus dem Stall gerettet - © APA (FF GÖPFRITZ)

In Merkenbrechts in der Gemeinde Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) ist Freitagabend ein tausend Quadratmeter großer Heustadel mit integriertem Rinderstall in Flammen aufgegangen. Das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich sprach von einem Großbrand, bei dessen Bekämpfung 150 Feuerwehrleute eingesetzt waren. 17 Rinder wurden aus dem Stall gerettet.