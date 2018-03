Dutzende Jugendliche waren in die Schlägerei verwickelt - © APA

Eine Rauferei zwischen sechs bis acht Personen hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt zur Folge gehabt. Wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete, waren im Hallenbereich rund 50 bis 60 junge Männer meist afghanischer Herkunft mit “aggressiver Grundstimmung” anwesend.