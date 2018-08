Großes Casting in Rom für Garrones Pinocchio-Verfilmung

Garone will einen alten Klassiker neu verfilmen - © APA (AFP)

Hunderte Buben beteiligen sich an diesem Wochenende in Rom an dem viertägigen Casting für die Suche nach dem neuen “Pinocchio”. Der italienische Regisseur Matteo Garrone (“Gomorrha”, “Das Märchen der Märchen”), der mit seinem Drama “Dogman” beim Filmfestival Cannes überrascht hat, sucht den jungen Protagonisten für die Verfilmung des Klassikers von Carlo Collodi, “Pinocchio”.